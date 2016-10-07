Таллин, 7 октября, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Решение правительства Латвии одобрить разработанные Министерством образования и науки поправки к закону об образовании, предусматривающие увольнение педагога, если он «не лоялен Латвии, ее Конституции», является абсурдом в современной Европе. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает эстонский портал пресс-службы таллинской мэрии «Столица» со ссылкой на вице-мэра Михаила Кылварта, курирующего вопросы образования.

Василий Григорьевич Перов. Учитель рисования

По мнению Кылварта, «общество, где понятие «лояльность» начинает приобретать юридическую форму, будет неумолимо скатываться в тоталитаризм, особенно, если под лояльностью государству на самом деле подразумевают лояльность политическому режиму и определенной идеологии».

Он напомнил, что система образования в любой стране так или иначе формирует мировоззрение, а данный процесс не может проходить нормально без возможности инакомыслия: «Любое открытие или творческий прорыв — это, как правило, отказ от догм. Непонятно, как учителя, работающие под угрозой увольнения в случае выхода за рамки «лояльности», могут создавать полноценную атмосферу свободного самовыражения и развития».

Вице-мэр Таллина считает, что латвийское «нововведение» выглядит особенно абсурдным в условиях современной демократической Европы: «Кажется абсурдным, что такая ситуация возможна в европейском государстве, и это более чем симптоматично». Он выразил обеспокоенность тем, что под прикрытием «борьбы с врагами государства или народа» может произойти расправа с неугодными правящим политикам людьми.