Королёв, Московская область, 7 октября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия РФ намерена обратиться в Следственный комитет и Министерство внутренних дел после жалоб на незаконное удаление наблюдателей на избирательных участках в подмосковном Королеве в ходе Единого дня голосования 18 сентября. Об этом в ходе заседания комиссии заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

«По нашей линии, по итогам рассмотрения, надо подготовить соответствующее обращение в МВД и, может быть, как мы это делаем, в Следственный комитет. Эту практику в городе Королеве надо прекращать. Если будут факты, буду направлять обращение и губернатору по поводу ситуации в городе», — заявила Памфилова.

Она также отметила, что на участках в Королеве имелись «явные» нарушения со стороны сотрудников МВД, которые превысили свои полномочия, незаконно удаляя наблюдателей.

«У города Королева давно уже слава со знаком минус, каким образом там проводятся выборы. Думаю, что представление надо написать Колокольцеву», — заключила Памфилова, отметив, что 7 октября она планирует встречу с председателем Московской областной избирательной комиссии, на которой будет поднят вопрос об избирательных проблемах в Королеве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2016 года в Московской области прошел Единый день голосования. Более 3 миллионов жителей приняли участие в выборах депутатов Госдумы, Мособлдумы и в выборах в органы местного самоуправления.