Москва, 7 октября, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Москва ожидает информацию из Вашингтона по поводу задержания в США двух российских граждан, передаёт «ТВ Центр».

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

МИД России намерен выяснить все обстоятельства, при которых были задержаны российские граждане: от Вашингтона ждут официальных объяснений о мотивах ареста. По словам уполномоченного российского внешнеполитического ведомства по правам человека, демократии и верховенству права Константина Долгова, это могло быть сделано в обход двустороннего соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 октября в США по обвинению в закупках спутниковых и военных технологий задержаны двое граждан России Дмитрий Карпенко и Алексей Крутилин. Они, а также гражданин США Алексей Барышев были арестованы и этапированы в Нью-Йорк для содержания под стражей.

7 октября пресс-атташе диппредставительства России в США Максим Гончаров заявил, что, арестовав в Денвере (штат Колорадо) российских граждан, власти США не стали официально уведомлять об этом консульство России в Сан-Франциско (штат Калифорния).