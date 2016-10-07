Ярославль, 7 октября, 2016, 10:11 — ИА Регнум. СУ СКР по Ярославской области потребовал заочного заключения под стражу директора ООО «Мариан Строй». Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, 45-летний мужчина скрывается от следствия за рубежом.

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Руководитель строительной организации обвиняется в неуплате налогов в особо крупном размере. Как следует из материалов уголовного дела, с января 2014 года по июнь 2015 года мужчина вовремя не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц в сумме свыше 15 миллионов рублей.

6 октября Кировский районный суд города Ярославля удовлетворил ходатайство следствия о заочном заключении обвиняемого под стражу. Ярославский Следственный комитет готовит документы, необходимые для задержания мужчины за рубежом.