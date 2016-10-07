Санкт-Петербург, 7 октября, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Пять человек получили травмы в результате столкновения маршрутки и троллейбуса в Приморском районе Санкт-Петербурга утром 7 октября. По предварительным данным, виноват водитель маршрутки. Компания-перевозчик обещает выплатить компенсации всем пострадавшим.

Скриншот группы vk.com «ДТП и ЧП» ДТП с маршруткой и троллейбусом в Петербурге.

Первыми о ДТП рассказали очевидцы в популярной группе в соцсети. «Маршрутка врезалась в троллейбус примерно в 8:20 на пересечение Коломяжского и Королева. Люди пострадали из маршрутки», — написал один из свидетелей случившегося. Судя по фотографиям, в аварию попал маршрутный автобус марки ПАЗ.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном УГИБДД, ДТП произошло у дома 2 по улице Королева. Маршрутное такси №367 столкнулось с троллейбусом маршрута №25, совершавшим высадку пассажиров.

«В результате аварии в маршрутке пострадало пять пассажиров: двое в состоянии средней степени тяжести, трое — в легком. Проводится проверка», — уточнили в дорожной полиции.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в компании «Третий парк», которой принадлежит маршрутка, за рулем был гражданин РФ, 1973 года рождения, с большим стажем вождения, прошедший утренний медосмотр. В настоящее время он находится в ГИБДД, где проводится дознание.

«Предварительно, вина нашего водителя. Скорость была маленькая — около 20 километров в час. В основном пассажиры получили травмы из-за поручней при ударе, когда потеряли равновесие. Пострадало с легкими ушибами пять человек. Один мужчина ударился головой — его госпитализировали. Все пострадавшие могут обратиться на предприятие за компенсацией», — разъяснили в транспортной компании.