Москва, 7 октября, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Госдума поздравила президента России Владимира Путина и пожелала ему успехов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 октября. Депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила направить главе государства корзину цветов.

Розы

«Давайте пошлем корзину роз», — сказала она.

Некую заминку вызвало то, что в Госдуме четное число депутатов — 450.

Но Терешкова переформулировала предложение. «Давайте пошлем корзину с благодарностью за его неустанный труд. И наше обещание, что мы вместе с ним будем работать во благо нашей России», — сказала она.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу.