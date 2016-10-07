Берлин, 7 октября, 2016, 10:07 — ИА Регнум. Власти Германии действительно рассматривают вопрос о введении новых «ограничительных мер» против Российской Федерации (РФ) из-за ситуации в Сирии. Об этом сообщил председатель комитета Бундестага по внешним делам Норберт Реттген в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

«Отсутствие ответных действий и санкций в ответ на тяжелейшие военные преступления было бы скандалом», — считает представитель партии «Христианско-демократический союз».

При этом политик добавил, что «ограничительные меры» против РФ не окажут мгновенного эффекта, но в долгосрочной перспективе они повлияют на действия Москвы.

Однопартиец Ангелы Меркель также подверг резкой критике страны Европейского союза (ЕС), которые якобы не называют «вещи своими именами» и, как следствие, не предпринимают мер в отношении РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва Брюссель и Вашингтон ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем ограничительные меры были введены в отношении целых секторов российской экономики.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели ограничительные меры против РФ.

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