Лондон, 7 октября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Курс британского фунта стерлингов по отношению к американскому доллару заметно снизился на фоне беспокойства игроков рынка по поводу последствий выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, пишет The Wall Street Journal. Сначала курс британской валюты снизился на 6,3% по сравнению со стартовыми $1,2614 и составил $1,1819. После этого фунт подрос, однако позже потерял 1,5%, достигнув стоимости $1,2430. В течение последнего месяца падение фунта по отношению к доллару составило 4,2%. По данным издания, причиной падения британской валюты стало заявление главы Франции Франсуа Олланда, касающееся Brexit. Французский лидер призвал Брюссель занять жесткую позицию в отношении Великобритании в ходе переговоров о выходе страны из объединения европейских государств.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

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