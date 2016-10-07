Архангельск, 7 октября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Как отметил министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Алексей Коротенков, кормозаготовка в текущем году прошла успешно и без срывов, чему способствовали и погодные условия. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

Винсент ван Гог. Сбор урожая в Провансе. 1888

При плане заготовки кормов 23,7 центнера на одно животное заготовлено 24,3 центнера, что составляет 102% от плана. Этого вполне достаточно для прохождения зимне-стойлового периода.

В структуре заготовленных кормов преобладает сенаж, которого заготовлено более 54 тысяч тонн, или 114% от запланированного объёма.

Наибольшую обеспеченность кормами продемонстрировали предприятия Вельского, Каргопольского, Устьянского и Шенкурского районов.