Анкара, 7 октября, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Полиция Турции получила ордера на арест 166 человек, включая некоторых начальников полиции, сообщает 7 октября Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Полицейские участки в 35 провинциях Турции получили ордера на арест лиц, подозреваемых в использовании запрещенного мессенджера ByLock, который использовался заговорщиками во время неудавшегося военного переворота в июле этого года.

Напомним, около 100 тыс. человек из военных и гражданских ведомств, полиции и судебной системы были уволены или временно отстранены от выполнения служебных обязанностей, около 32 тыс. человек были арестованы после неудавшегося военного переворота в Турции 15 июля этого года.

На прошлой неделе чрезвычайное положение в Турции, введенное после попытки вооруженного переворота, было продлено еще на три месяца.