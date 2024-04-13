Мурманск, 7 октября, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов провёл совещание, посвящённое прохождению отопительного периода в Мурманской области, где находится с рабочей поездкой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ

Основная цель совещания — убедиться в плановом прохождении регионом отопительного периода. Открывая заседание, Полпред отметил, что этот вопрос должен находиться в центре постоянного внимания региональных и муниципальных властей, а также федеральных надзорных органов.

Степень готовности объектов энергетической инфраструктуры и ЖКХ Мурманской области достаточно высокая: по различным показателям от 93 до 99%, привёл данные Николай Цуканов.

При этом губернатор Мурманской области Марина Ковтун обратили внимание участников совещания на существующие проблемные вопросы.

Особо была выделена проблема взаиморасчетов в сфере производства и потребления ресурсов: наличие накопленных долгов может оказать негативное воздействие на надежность работы энергетического и коммунального комплекса при прохождении зимы, отмечено на совещании.

«В части муниципалитетов одна из основных проблем — это, конечно же, большие долги. Общая сумма задолженности составляет более 8,7 млрд рублей. Есть долги по компании, которая имеет прямое отношение к Министерству обороны, сумма — более миллиарда рублей. Конечно, эти проблемы нужно будет решать», — сказал Николай Цуканов, добавив, что этот вопрос аппарат полномочного представителя будет держать на контроле.

Говоря о системных проблемах сферы ЖКХ региона, Марина Ковтун выделила значительный износ систем коммунальной инфраструктуры.

«Техническое состояние коммунальной инфраструктуры нередко оставляет желать лучшего, как и финансовое положение муниципалитетов. Поэтому мы выделяем средства муниципалитетам на подготовку к отопительному периоду объектов ЖКХ: в этом году на эти цели предусмотрено 100 млн рублей из средств областного бюджета», — отметила Марина Ковтун.

Для комплексного решения накопившихся в сфере ЖКХ проблем правительством Мурманской области совместно с Минэнерго России разработан Комплексный инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения региона на 2015−2030 годы. Его главная цель — максимальный уход от мазутозависимости, диверсификация топливно-энергетического баланса региона и повышение экономической эффективности ТЭК Мурманской области.