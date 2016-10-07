Москва, 7 октября, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Обещать не значит жениться, а женившись можно и не выполнять обещанного. Классический сюжет несчастных браков. Хоть это и не случай Крыма, но определенные аналогии явно прослеживаются. Эйфория воссоединения разбивается об экономические реалии, когда резкое падение цен на нефть в три раза и милитаристский тренд государственных расходов обусловили текущий дефицит бюджета, составляющий более 3% от ВВП, который возможно даже превысит 3 трлн рублей по итогам 2016 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM завкафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Питер Бальтен (1525-1598). Представление фарса

По его мнению, «в данных условиях необходимость экономии вступает в противоречие с первоначальными планами по объемам финансирования Крыма. Возможно, скандал с пятью людьми, получавшими сверхзарплаты в течение 6 месяцев, так как данные об их зарплате за иные периоды отсутствуют, должно явиться сигналом и мотивацией снижения объема финансирования для всего региона и объяснением направлений поиска внутренних резервов».

«По данным Росстата средняя зарплата в сфере здравоохранения 26 тыс. 500 рублей в месяц, что не идет ни в какое сравнение с суммами 500−800 тыс. рублей в месяц, начисленным этим горе специалистам. Среднестатистический работник здравоохранения должен работать 12 лет, чтобы получить доход, который каждый из этих «эффективных» менеджеров получил за полгода. Ужасающая игра цифр подсказывает, что всего полтора года работы такого «эффективного» менеджера соответствует доходу за весь трудовой стаж среднестатистического работника здравоохранения», — сказал Ордов.

«Самое интересное, может оказаться, что они просто так оригинально пытались выполнить «майский указ президента». В России могут все довести до абсурда, но когда это возводится в ранг государственной системы, то результата иного и ожидать не приходится. Отчетность бюджетных подразделений направлена на достижение заданной величины средней заработной платы. Исходя из искомой средней зарплаты и количества персонала формируется фонд оплаты труда. Почему-то на этом считается функция распределения и контроля заканчивается, та как этого достаточно бюрократу от здравоохранения для отчета о выполнения поручения президента РФ. На местах эту задачу понимают, но раз нет контроля, то можно «правильно» перераспределить фонд оплаты труда, когда зарплата руководителя вырастет, если зарплата врача в его учреждении снизится, можно премировать себя и не премировать врачей, ежедневно и профессионально выполняющих свои обязанности», — высказал свое мнение эксперт.

«Все бюджетные организации уже погрязли в отчетности и бюрократии, но для чего она нужна, если такие вопиющие случаи неэффективного расходования средств не могут быть выявлены без выезда на место и детального изучения первичных документов? Ко всем не приедешь, да и приехав потерянные средства уже не вернешь. Почему уровень оплаты специалистов с одинаковой квалификацией в государственных учреждениях может настолько сильно варьироваться и зависеть от настроения конкретного человека», — задается вопросом Ордов.

«Реформы в здравоохранении нацелены на повышение эффективности, только тут эффективность измеряется не нашей удовлетворенностью, как потребителями услуг, а средней зарплатой, что в итоге приводит к непреодолимому желанию уволить как можно больше врачей. В итоге это может привести к снижению качества и доступности медицинской помощи на фоне роста расходов на здравоохранение. Вот такой парадокс», — резюмировал эксперт.

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