Берлин, 7 октября, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Немецкий концерн Volkswagen готовится представить совершенно новый семиместный кроссовер, который, предположительно, получит название Atlas. На 27 октября намечено специальное мероприятие для прессы, которое пройдет в Санта-Монике (Калифорния, США), сообщает портал Колеса.ру.

motortrend.com Volkswagen Atlas

Отмечается, что новая модель создана по мотивам концепта CrossBlue, который был показан в 2013 году на автосалоне в Детройте. Собирать Atlas будут на заводе Volkswagen в штате Теннеси.

Автомобиль станет первым в США, выпускаемым на базе модульной платформы MQB. Ожидается, что в конце года новинка поступит в серийное производство, а ее реализация на территории США начнется весной 2017 года. Ранее предполагалось, что новинка получит имя Teramont.