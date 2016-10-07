Барнаул, 7 октября, 2016, 09:34 — ИА Регнум. В Алтайском крае утвержден план мероприятий («дорожная карта»), реализация которых будет способствовать расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным и муниципальным закупкам, а также к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием. Как пояснили управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, у малого бизнеса планируется закупать не менее 20% совокупного годового объема закупок.

Светлана Шаповалова Администрация Алтайского края

Отдельным пунктом в «дорожной карте» указано информирование предпринимателей об изменениях действующего законодательства в сфере закупок и о закупках других регионов. Эта работа будет вестись посредством электронных площадок и портала государственных закупок Алтайского края. Помимо этого планируется создать и постоянно пополнять электронный каталог предприятий края, содержащий информацию о выпускаемой продукции по сферам деятельности.

Также власти намерены продолжить совершенствование типовой закупочной документации и провести обучающие мероприятия для представителей малого и среднего бизнеса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в марте 2016 года в Алтайском крае были приняты сразу три постановления, ужесточающие правила организации закупок. Чиновники, в частности, отказались от приобретения за государственный счет сотовых телефонов, дорогих машин и мебели. В Общероссийском народном фронте (ОНФ) такие действия администрации Алтайского края лишь поприветствовали.

Вместе с тем, сопредседатель регионального отделения ОНФ в Алтайском крае Марина Ермоленко ранее отмечала, что вне системы нормирования госзакупок, осуществляемых в регионе, оказались компании с государственным участием: именно их закупки часто попадают в разряд сомнительных.

Дальнейшее усиление общественного контроля за деятельностью госзаказчиков в Алтайском крае «фронтовики» только приветствуют и выражают надежду, что власти не допустят дискредитации принимаемых решений в целях повышения прозрачности и эффективности закупочной деятельности.