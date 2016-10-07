В 2015 году 583 спортсменам США разрешили приём допинга — Fancy Bears
Вашингтон, 7 октября, 2016, 09:32 — ИА Регнум. В минувшем году спортсмены США получили 583 официальных разрешений на приём запрещённых препаратов — в терапевтических целях. Об этом стало известно из частной переписки некоторых американских спортивных функционеров. Информацию обнародовали на своём сайте хакеры Fancy Bears.
В частности, хакеры ссылаются на Мэттью Федорука — научного руководителя Антидопингового агентства США (USADA). По данным переписки, самое большое количество разрешений приходится на велосипедный спорт, лёгкую атлетику, плавание, триатлон и лыжный спорт.
Подчёркивается, что несколько американских параолимпийцев, получивших награды в Рио-де-Жанейро, также получили разрешение на приём запрещённых препаратов.
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Напомним, допинговая атака на российский спорт развернулась с новой силой в преддверии летней Олимпиады-2016, проходившей в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В 2015 году российских легкоатлетов обвинили в массовом применении допинга.
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Российская параолимпийская сборная не была допущена до Игр в полном составе.
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