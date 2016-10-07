Фучжоу, Китай, 7 октября, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Национальное метеорологическое бюро обновило уровень общественной опасности до предпоследнего, «оранжевого» статуса. В ближайшие сутки на провинции Хайнань, Фуцзянь, Чжэцзян, а также Гонконг обрушится тропический шторм «Аэре», движущийся к побережью КНР со скоростью 15 м/c.

NASA Тайфун

Власти прибрежных провинций уже предупреждены об ухудшении погодных условий. В ряде удаленных горных деревень, которым угрожает сход оползней, проводится эвакуация местного населения. Аварийные службы переведены в усиленный режим работы, пишет «Наньцзао жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 2 августа сильнейший тропический ураган «Нида» обрушился на южное побережье КНР. Тайфун добрался до берегов Китая на несколько часов раньше, чем ожидали синоптики, скорость ветра превышает 150 км/ч.