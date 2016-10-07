Астрахань, 7 октября, 2016, 09:25 — ИА Регнум. В Астраханской области изнасиловали 13-летнюю девочку. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 7 октября, преступление против половой неприкосновенности ребенка было совершено в начале октября.

Keith Allison Арест

Насильника полицейские уже нашли и задержали. Обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ предъявлено 22-летнему местному жителю. По версии следствия, надругался над школьницей злоумышленник в частном доме в поселке Лиман Лиманского района. Причем, по данным ведомства, девочка была ему ранее знакома.

Также по теме: Астраханец посягнул на половую неприкосновенность девятилетней падчерицы

Астраханец арестован за секс-насилие над третьеклассницей

В настоящее время подозреваемого изолировали от общества. По решению суда он взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Если вина злоумышленника будет доказана, он может лишиться свободы на срок до 20 лет.

Добавим, что в конце сентября в Астрахани под уголовное преследование за сексуальное насилие над девятилетней девочкой попал 58-летний местный житель. Свою жертву он подкараулил после школы и надругался над ней прямо на улице.