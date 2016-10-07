Вашингтон, 7 октября, 2016, 09:17 — ИА Регнум. В США компания Rasmussen Reports опубликовала данные нового социологического опроса, согласно которым кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп обошел на 2% свою соперницу — кандидата-демократа Хиллари Клинтон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого

Трампу отдали свои голоса 43% респондентов, Клинтон — 41%. Опрос был проведен сразу после первых дебатов кандидатов на пост вице-президента США. В середине августа результаты опроса были не в пользу Трампа — он получил 39% голосов против 41% у Клинтон.

8% респондентов заявили о желании проголосовать за представителя Либертарианской партии Гэри Джонсона, еще 3% — за кандидата от Партии зелёных Джилл Стайн. Четыре процента опрошенных не определились с предпочтениями, 2% хотели бы поддержать других кандидатов.

При этом 81% респондентов заявили, что их выбор сделан окончательно, из них Трампа поддержали 49%. К кандидатуре республиканца склоняется 31% опрошенных, 29%, вероятно, выберут Клинтон.

Опрос проводился 3−5 октября, в нем приняли участие 1,5 тыс. граждан США. Напомним, первые дебаты «напарников» Трампа и Клинтон прошли 4 октября в Университете Лонгвуд (Фармвилл, штат Вирджиния).

Сами кандидаты в президенты встретятся под телекамерами второй раз 9 октября в Сент — Луисе (штат Миссури). Их ждет и третья словесная дуэль — 19 октября в Лас-Вегасе (штат Невада).