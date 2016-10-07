Вашингтон, 7 октября, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Американские специалисты впервые получили квантовый кристалл, существование которого демонстрирует нарушение временной симметрии. Необычное соединение может применяться в устройствах, использующих квантовую память, например, квантовых компьютерах. Краткие результаты исследования опубликованы в издании MIT Technology Review.

wallpaperscraft.ru Кристаллы

В 2012 году Нобелевский лауреат, физик Фрэнк Вильчек выдвинул гипотезу существования кристалла времени. Этот объект не пребывает в неизменном состоянии, а периодически меняет свое поведение.

Теперь Крису Монро из Мэрилендского университета в Колледж-Парке и его коллегам удалось создать объект из ионов иттербия, которые расположены в форме кольца. Ученые охладили систему до сверхнизких температур, в результате чего она перешла в состояние с минимально возможной энергией. При этом объект продемонстрировал вращение вокруг своей оси, что, по мнению экспериментаторов, является примером временной симметрии.

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