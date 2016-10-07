Вашингтон, 7 октября, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Пользователи смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus сообщили о проблеме с устройствами: при попытке их активации оказалось, что смартфоны зарегистрированы на чужой Apple ID, сообщает портал MacRumors

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Гаджет

Об этом пользователи сообщили в социальных сетях. По их данным, уже после покупки выяснилось, что устройство привязано к чужому ID. В Apple столкнувшимся с проблемой покупателям посоветовали заменить гаджеты.

Впервые данные об этой проблеме появились в сентябре, когда iPhone 7 и iPhone 7 Plus поступили в продажу. Ранее аналогичные сложности возникали с iPhone 6S — они переставали работать при сбросе настроек, если были активированы год назад.