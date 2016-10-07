Москва, 7 октября, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Самым популярным в России легковым автомобилем, работающим на дизельном топливе, стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. За первые восемь месяцев он был продан в количестве 6589 единиц, что на 4% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает агентство «Автостат».

carrrsmag.com Toyota Land Cruiser Prado

На втором месте в рейтинге новых дизельных авто оказалась модель того же бренда — Toyota Land Cruiser. С января по август включительно спрос на японский внедорожник составил 5685 шт (+50% к прошлому году). Третью позицию занял дизельный кроссовер Renault Duster (3530 шт, +73,5%).

В десятку лидеров рынка дизельных авто в России попали также BMW X5, Audi Q7, Toyota Hilux, Mercedes-Benz GLS, Lexus LX, BMW Х6 и Hyundai Santa Fe. В целом за восемь месяцев года объем реализации таких машин составил 64,8 тыс. шт, что лишь на 0,3% меньше прошлогодного показателя. Доля дизельных автомобилей на рынке достигает 8%.