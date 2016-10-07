Якутск, 7 октября, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Насколько сегодняшнее развитие юридического права, законодательства соответствует изменениям жизни? Успевает ли право за нынешним ритмом жизнью? Возможны ли вообще инновации в юриспруденции? Эти и другие вопросы накануне II съезда юристов Республики Саха (Якутия) обсудили участники в ходе круглого стола на тему «Традиции и инновации в правовом регулировании деятельности органов государственной власти», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ил Тумэн.

Пресс-служба Ил Тумэн Круглый стол «Традиции и инновации юриспруденции» в Якутии

По мнению организаторов круглого стола, получился интересный, продуктивный, многосторонний разговор с представителями различных федеральных структур, сотрудников прокуратуры и Следственного комитета республики, работников юридических отделов органов государственной власти и местного самоуправления, работников аппарата Госсобрания (Ил Тумэн), юристов предприятий, представителей научной общественности.

Выбранный формат позволил уйти от скучных докладов и несколько расширить тему — участники дискуссии рассуждали не только о соотношении традиций и инноваций в правовом регулировании деятельности органов государственной власти, но и искали ответ на вопрос «Возможны ли вообще инновации в юриспруденции?»

Модератор круглого стола, вице-спикер парламента Якутии Ольга Балабкина поставила перед участниками мероприятия очень сложную задачу. Ведь юриспруденция сама по себе априори считается консервативной. Но жизнь стремительно несётся вперёд. «Праву ни в коем случае нельзя оставаться за бортом стремительно меняющейся жизни. Насколько сегодняшнее развитие права, законодательства в том числе, соответствует изменениям жизни? Успевает ли право за сегодняшней жизнью? И что для этого нам, юристам, необходимо сделать?», — задала тон разговору парламентарий.

Разговор начал юрисконсульт АО «Аэропорт «Якутск» Афанасий Томтосов, который говорил о новациях в Кодексе административного судопроизводства. Заметим, что Кодекс административного судопроизводства РФ сам по себе является новацией, так как принят в марте 2015 года и начал действовать в сентябре прошлого года. В соответствии с этим Кодексом, суды рассматривают и разрешают административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций. Необходимость Кодекса, целью которого является совершенствование порядка административного судопроизводства, молодой юрист доказал на примере правовых коллизий при реализации избирательного права.

Руководитель Национального агентства «Информационный центр при Главе Республики Саха (Якутия)» Анатолий Бравин сообщил, что за 2015 год в России зафиксировано 24 млнкибератак на сайты государственных органов. Между тем, приложения высокой степени риска могут обходить средства обеспечения безопасности, скрывать идентификационную информацию, быть причиной утечки данных или даже заражения вредоносным программным обеспечением незаметно для пользователя.

В этой связи много вопросов о защите данных граждан задано руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) Алексею Никифорову. Главный судебный пристав республики заверил, что все данные передаются по защищённой сертифицированной сети. Кроме того, участники круглого стола обсудили нравственный аспект инновации, которая практикуется в последнее время вслужба судебных приставов. Это розыск должников через социальные сети. Возникает вопрос: «Не вмешиваются ли они в частную жизнь?» В ходе дискуссии пришли к мнению, что социальные сети граждане открывают самостоятельно и сами решают, какую информацию в них размещать, что будет у них в открытом доступе. В свою очередь Алексей Никифоров подчеркнул, что в закрытые аккаунты граждан служба не входит.

Участники отметили, что в последнее время частное право и публичное право стали пересекаться. К примеру, государственные служащие сдают декларации о доходах и расходах, которые размещаются в сети Интернет. Однако возникает вопрос, не является ли данная обязанность вмешательством в частную жизнь? Своим видением об антикоррупционном поведении государственных служащих поделился начальник отдела по антикоррупционному законодательству Прокуратуры Республики Саха (Якутия) Роман Билоус. Представитель прокуратуры рассматривает сдачу деклараций о доходах и расходах как один из действенных инструментов профилактики коррупционных правонарушений.

Тему инноваций в информационных технологиях затронул практикующий психолог-гипнолог Сергей Гудков, который говорил о нейролингвистическом программировании, о воздействии слова на человека. По его словам, информация в СМИ о любом суициде порождает всплеск суицидов. Действительно, как заметил один из спикеров, неконтролируемых источников информации с каждым днём появляется всё больше, они становятся всё более агрессивными. Негативные новости влияют на людей сильнее, поэтому поток позитивных новостей должен превалировать.

Отдельно обсудили тему ведения профессиональной деятельности в Интернете. Советник Якутской республиканской коллегии адвокатов Павел Стаценко отметил, что Интернет сделал адвокатов более доступными обществу и адвокаты приняли свои правила поведения в сети. Так, адвокат обязан воздерживаться от предоставления профессиональных советов и консультаций любым лицам в сети Интернет, и любая правовая информация должна сопровождаться предупреждением о том, что она не является юридической консультацией. Адвокат должен быть сдержанным и корректным, нельзя комментировать других адвокатов и прогнозировать исход дел. Высказываниям адвоката в сети должны быть чужды правовому нигилизму, любому виду агрессии, розни и нетерпимости. Адвокату не следует выдавать своё личное мнение за общее мнение адвокатского сообщества.

Член комиссии по языковой политике при Главе Якутии Павел Ксенофонтов выступил с предложениями об использовании языка саха в законодательстве республики. Он предлагает организовать комиссию по переводу терминов на якутский язык, наладить выпуск терминологических бюллетеней. По мнению Павла Ксенофонтова, названия фирм, наименования продукции, рекламные слоганы и вывески должны проходить терминологический анализ. При обсуждении выступления обсудили предложение о целесообразности перевода Уголовного кодекса РФ на якутский язык.

Руководитель научно-организационного отдела Академии наук республики Дмитрий Соловьёв поделился опытом участия в суде присяжных и пришёл к выводу, что присяжные начинают жалеть преступника, и у того появляется реальный шанс избежать наказания.

Подводя итоги мероприятия, заместитель директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, кандидат юридических наук Владимир Емельянцев выразил благодарность за возможность участвовать в нестандартном мероприятии. Он подчеркнул, что сегодня юрист должен обладать не только знаниями права, но и психологии, экономики, информационных и других систем.

По мнению Ольги Балабкиной, современное право, регулирующее отношения внутри органов власти, требует постоянного обновления и совершенствования. «Мне бы очень хотелось, чтобы традиции и инновации в деятельности органов государственной власти гармонично и разумно сосуществовали. Самое главное — мы должны идти в ногу со временем», — резюмировала модератор круглого стола Ольга Балабкина.