Москва, 7 октября, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ утверждён перечень субъектов Федерации, в которых в 2017 году будут софинансироваться расходные обязательства, возникающие при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующих детей, сообщается на сайте правительства РФ.

Баюскин Василий. За обедом. 1950

В перечень включаются субъекты РФ, в которых величина суммарного коэффициента рождаемости ниже средней по Российской Федерации (за исключением регионов с высоким естественным и миграционным приростом), а также субъекты с естественной и миграционной убылью населения.

При этом субъекты РФ, которые перестали соответствовать этим критериям, но включены в перечень текущего года, учитываются при формировании перечня на очередной финансовый год и первый год планового периода. Регионы, переставшие соответствовать критериям с 2014 года, учитываются только в отношении детей, родившихся в 2013 году.

В перечень включены 50 субъектов РФ (в 2016 и 2015 годах — 53, в 2014 году — 51, в 2013 году — 50).

42 субъекта РФ из числа включённых в перечень 2017 года соответствуют установленным критериям отбора.

В отношении восьми регионов, которые ранее были включены в перечень, но перестали соответствовать критериям отбора (республики Коми, Крым, Марий Эл, Чувашия, Камчатский и Хабаровский края, Калининградская и Сахалинская области), в 2017 году будет продолжено софинансирование обязательств по выплатам.

Три региона (Пермский край, Омская и Оренбургская области), ранее софинансировавшиеся только в отношении детей, родившихся в 2013 году, не включены в перечень в связи с достижением в 2016 году такими детьми возраста трёх лет.

Софинансирование расходных обязательств позволит регионам с неблагоприятной демографической ситуацией продолжить в 2017 году поддержку семей при рождении третьего ребёнка или последующих детей, направленную на создание условий для повышения рождаемости.