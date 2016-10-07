Москва, 7 октября, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Запуск транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-02», ранее намеченный на 23 сентября и отложенный из-за технической неисправности, состоится 19 октября, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

esa.int Союз МС-02

Соответствующее решение было принято государственной комиссией по результатам работ, касавшихся устранения неисправности. Уточняется, что причиной переноса запуска стала неисправность кабеля в системе управления спускаемого аппарата, которую обнаружили во время подготовки «Союза» к старту.

«После замены кабеля на исправный проведены дополнительные перепроверки корабля», — говорится в сообщении.

Также отмечено, что до конца текущего года утверждены еще два запуска: на 16 ноября намечен старт пилотируемого корабля «Союз МС-03», на 1 декабря — грузового корабля «Прогресс МС-04». Спускаемый аппарат ТПК «Союз МС» вернется на Землю 30 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, корабль «Союз МС-02» должен доставить на орбиту российских космонавтов Сергея Рыжикова и Андрея Борисенко, а также американского астронавта Роберта Шейна Кимброу. Ранее после отмены запуска экипаж корабля вернулся в Москву.