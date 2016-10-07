Оренбург, 7 октября, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Оренбургские полицейские объявили о вознаграждении за поимку убийцы сотрудника угрозыска Евгения Никулина. За достоверную информацию, которая поможет задержать преступника, ведомство готово заплатить 2 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

http://oren.sledcom.ru Фоторобот мужчины, причастного к совершению убийства полицейского

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 октября в центре города Оренбурга при исполнении служебных обязанностей убит оперативный сотрудник УМВД России по Оренбургской области младший лейтенант полиции 27-летний Евгений Никулин. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

По данным следствия, в ночь на 6 октября от клуба «Зажигалка» по улице Плеханова был совершен угон автомобиля «Мерседес». Когда иномарку обнаружили, то злоумышленник попытался убежать. Полицейский начал преследование. При попытке задержания оперативник получил смертельные ножевые ранения. Потерпевший был доставлен в больницу, однако жизнь ему спасти не удалось. Церемония прощания с погибшим при исполнении служебного долга оренбургским полицейским Евгением Никулиным состоится 7 октября в ДК имени Дзержинского в Оренбурге.

Фигурант с места преступления скрылся. В настоящее время ведутся поиски преступника. Следственно-оперативным путем удалось создать фоторобот мужчины, причастного к совершению данного преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону. Листовки с фотороботом преступника раздают в центре города. По данным ориентировки, мужчине на вид 18—27 лет. Рост преступника 180 сантиметров. Особенностью внешности является ярко выраженный подбородок.