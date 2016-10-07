Москва, 7 октября, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Торги по нефти 6 октября завершились ростом на уровне $52,62 (1,83%). За семь торговых дней после алжирской встречи баррель Brent подорожал на 15%, до $52,69.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Последние четыре дня цена на нефть растёт вместе с американским долларом. А должна наблюдаться противоположная картина. При укреплении доллара, нефть должна подешеветь, потому что между ними отрицательная корреляция. Однако она часто нарушается из-за фундаментальных факторов.

В настоящее время доллар укрепляется на фоне ослабления британского фунта из-за Brexit и ожиданий повышения процентной ставки ФРС США в декабре. Нефть дорожает на ожиданиях сокращения нефтепроизводителями добычи нефти и бушующего урагана «Мэтью».

Опасения перебоев в добыче нефти толкают цену вверх. В штатах Южная Каролина и Флорида из урагана объявлен режим чрезвычайного положения. За баррель Brent в Азии дают $52,44. Ураган за один не закончится, поэтому возможно повышение котировок до $53,75. Если выйдут сильные данные по американскому рынку труда, то тогда цель будет ниже на уровне $53,15.