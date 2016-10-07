Москва, 7 октября, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 6 октября закрылись снижением по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 0,49%, до 62,13 рубля, евро/рубль — на 0,94%, до 69,27 рубля.

ИА REGNUM Рубль

Доллар США и евро дешевели к российскому рублю в течение дня. Укрепление американского доллара на рынке форекс не отразилось на курсе национальной валюты, так как она находилась под защитой нефти.

По итогам дня цена на нефть сорта Brent выросла на 1,83%, до $52,62. Максимум зафиксирован на отметке $52,69 за баррель. Курс доллар/рубль снижался до уровня 62,08 рубля, евро/рубль — до 69,19 рубля.

Сегодня, 7 октября, участники рынков сфокусируют своё внимание на данных по рынку труда в США. Показатели с рынка труда очень важны трейдерам, так как они должны помочь понять, повысит ставки ФРС США в этом году или нет.

На российский рубль отчёт не оказывает сильного влияния, но при сильных данных может замедлить его укрепление против доллара США. При слабых данных, рубль тоже вряд ли ослабится. Важным для рубля остаётся ценовая динамика на нефть. А в штатах Южная Каролина и Флорида объявлен режим чрезвычайного положения из-за тропического урагана «Мэтью». В связи с этим повышение нефтяных котировок продолжится, а вмести с ними и рубля. Скорее всего, сегодня по доллару будет снижение до 61,65 рубля, евро — до 68,45 рубля.