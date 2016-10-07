Тайдун, Тайвань, 7 октября, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Специалисты Национального сейсмологического бюро КНР сообщили о фиксации землетрясения у берегов Тайваня. Подземные толчки магнитудой 5,8 были зарегистрированы в 11:52 по местному времени.

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Эпицентр землетрясения находился в море, менее чем в 100 км от крупного тайваньского города Тайдун, расположенного на восточном побережье острова. Как сообщили в бюро, угроза цунами отсутствует, пишет «Чжунго синьвэнь».

Сообщения о жертвах и разрушениях пока не поступили.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 6 февраля 2016 г. на Тайване было зафиксировано сильнейшее за последние годы землетрясение, жертвами которого стали 116 человек.