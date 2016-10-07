Куала-Лумпур, 7 октября, 2016, 08:10 — ИА Регнум. Власти Малайзии заявили, что обломки самолета, обнаруженные в Маврикии, принадлежат рейсу MH370, пропавшему в марте 2014 года, сообщает 7 октября Reuters.

globustur.spb.ru Тайбэй. Тайвань

Бюро транспортной безопасности Австралии установило, что обломки, обнаруженные в Маврикии, принадлежат задней кромки крыла Боинга 777 рейса MH370, сообщил министр транспорта Малайзии Лиов Тийонг Лай.

Напомним, рейс MH370, направлявшийся в Пекин, исчез в марте 2014 года с 239 пассажирами и членами экипажа на борту вскоре после вылета из Куала-Лумпура (Малайзия). До сих пор не удалось установить причины катастрофы.