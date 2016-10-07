Токио, 7 октября, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Переговоры между заместителем министра иностранных дел Японии Синсукэ Сугиямой и первым заместителем главы МИД РФ Владимиром Титовым пройдут 13 октября в Москве. Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

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По его словам, в ходе консультаций дипломатов будет затронут вопрос заключения российско-японского мирного договора.

«Вопрос о заключении мирного договора будет поднят в ходе консультаций», — сказал дипломат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Япония выступает за то, чтобы «определить принадлежность» четырех островов в южной части Курильской гряды (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи) и подписать на такой основе мирный договор. Власти Токио, претендующие на острова, ссылаются на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года.

Позиция РФ состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР (государством-продолжателем которого стала Россия) по итогам Второй мировой войны и что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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