Москва, 7 октября, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполняется 64 года. Этот день он проведет вместе с родными и близкими, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Песков отметил, что на 7 октября не запланированы никакие публичные мероприятия. Однако Владимир Путин будет принимать поздравления зарубежных лидеров и обсудит некоторые отдельные вопросы.

«Будут международные звонки, поздравления президента, поэтому так или иначе какие-то и субстантивные вопросы будут обсуждать у главы государства. Это всегда делают, никогда не ограничиваются только праздничной тематикой», — уточнил пресс-секретарь.