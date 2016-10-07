Вашингтон, 7 октября, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Министерство обороны США планирует принять меры безопасности в Сирии после заявления властей Российской Федерации (РФ) о размещении зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 и С-400. Об этом, как передает НТВ, сообщил пресс-секретарь Пентагона Питер Кук.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

«США будут, как и раньше, продолжать проводить свои операции в небе над Сирией и принимать все возможные шаги для обеспечения безопасности экипажей своих ВВС», — сказал он.

При этом Кук добавил, что безопасность пилотов США, участвующих в операциях международной антитеррористической коалиции, является первостепенной задачей в Сирии.

По словам пресс-секретаря Пентагона, достигнутое с Москвой соглашение о безопасности полетов «является эффективным в деле снижения рисков, как для пилотов коалиции, так и для летчиков РФ».

«Это соглашение помогает избежать недоразумений и просчетов, — сказал Кук. — Мы будем продолжать использовать эту линию связи».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 октября представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что любые ракетные или авиационные удары по территории, контролируемой правительством Сирии, представляют явную угрозу военным РФ.

Генерал-майор напомнил, что российская авиабаза «Хмеймим» и пункт базирования ВМФ РФ в Тартусе, которые находятся в провинции Латакия, прикрываются зенитно-ракетными комплексами С-300 и С-400.

При этом Конашенков подчеркнул, что в случае ракетного удара по Сирии, у расчетов российских комплексов ПВО просто не будет времени выяснять по «прямой линии» точные программы полетов ракет и принадлежность их носителей.

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