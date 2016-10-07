Вашингтон, 7 октября, 2016, 07:18 — ИА Регнум. В США только в 2015 году более 200 спортсменов получили 583 разрешения на применение допинга (запрещенных препаратов) в терапевтических целях (TUE). Об этом со ссылкой на переписку американских спортивных чиновников с научным руководителем Антидопингового агентства США (USADA) Мэттом Федоруком сообщает хакерская группа Fancy Bears.

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В опубликованных электронных письмах говорится, что в основном TUE пользовались триатлонисты (58), пловцы (42), велосипедисты (102) и лыжники (37). Причем многие из них получили право принимать более одного типа запрещенных препаратов.

В список попали и несколько параолимпийцев, в том числе победители Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года в баскетболе на колясках. Также в списке баскетболистки Абигейл Данкин и Дженнифер Полст, параолимпийцы Сет Джан (футбол) и Мэтт Лесперанс и Уилл Уоллер (баскетбол).

Ранее хакеры опубликовали документы из базы ADAMS, фиксирующей допинг-тесты Всемирного антидопингового агентства (WADA). В частности, в шестой по счёту публикации секретных данных WADA, похищенных хакерами, говорится, что официальное разрешение на использование допинга имели австралийская пловчиха Эмили Сибом, которая принимает преднизол, а также британский триатлет Алистер Браунли, который употребляет ацетазоламид — оба двукратные олимпийские чемпионы.

TUE дает право использовать запрещенные для других спортсменов препараты «в терапевтических целях». Имеется в виду, что спортсмен из списка TUE, якобы чем-то болен и ему просто жизненно необходимы препараты, которые дают ему неоспоримое преимущество над соперниками.

Оказалось, что самые титулованные западные спортсмены — сплошь больные люди, которым необходимо принимать убойные препараты, вплоть до наркотических, чуть ли не каждый день. Вот только некоторые фамилии этих спортсменов: теннисисты Рафаэль Надаль, Серена и Винус Уильямс, гимнастка Симона Байлз, велогонщики Крис Фрум и Брэдли Уиггинс, баскетболисты Милош Теодосич и Елена Делле-Донн.