Пекин, 7 октября, 2016, 06:13 — ИА Регнум. Согласно последним данным, опубликованным Народным банком Китая, вопреки позитивным прогнозам экспертов, общий объем валютных резервов сократился до отметки в $3,17 трлн. Таким образом, в сентябре уже третий месяц подряд зарегистрировано сокращение валютных запасов КНР.

megabanki.ru Юань

Всего за месяц запасы Китая сократились на рекордные $18,8 млрд. В августе 2016 г. ЦБ КНР «не досчитался» еще $15,89 млрд. Как считают эксперты, снижение валютных запасов КНР вызвано внутренней финансовой политикой китайского правительства, пытающегося всеми способами удержать курс юаня на стабильном уровне, пишет «Чжунго жибао».

Министерство финансов КНР ранее определило, что ежедневные колебания китайской валюты не должны превышать 2%, как только укрепление или ослабление юаня превысит эту отметку, это вызовет те или иные последствия для китайской, а затем мировой экономики.

За последние 12 месяцев китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США почти на 4%. Многие международные аналитики, опасаются, что из-за девальвации юаня могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.