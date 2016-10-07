Пекин, 7 октября, 2016, 06:02 — ИА Регнум. Согласно докладу, недавно опубликованному Национальной комиссией по развитию и реформам КНР, в 2015 г. морской туризм принес в государственную казну около 1,087 трл юаней ($163 млрд) в виде налоговых сборов. Таким образом, всего за год данный показатель увеличился более чем на 11%.

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«Туризм стал ключевым моментом развития глобальных морских проектов. В ближайшие 5 лет прогнозируемый ежегодный рост оборота данной отрасли составит не менее 10%», — говорится в совместном докладе Национальной комиссии по развитию и реформам и Государственной океанической администрации.

В 2015 г. туристы из КНР совершили более 2,48 млн поездок на круизных лайнерах, что на 44% больше, по сравнению с 2014 г., пишет «Чжунго синьвэнь».

По данным комиссии, морское рыболовство и судостроительная промышленность принесли в казну 435,2 млрд и 144,1 млрд юаней. В 2015 г. объем налогов с нефтегазовой отрасли составил всего 93,9 млрд юаней, что еще 2% меньше, чем за год до этого. Как отмечают эксперты, данный процесс вызван общемировым снижением цен на сырую нефть.