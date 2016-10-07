Барнаул, 7 октября, 2016, 05:49 — ИА Регнум. В Барнауле задержан мужчина, который с мая 2015 года организовал в краевом центре молельную комнату и пропагандировал идеологию и ценности международной экстремистской религиозной организации «Джамаат Таблиц» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Возбуждено уголовное дело по ч.1.1 ст.282.2 УК РФ (склонение лица в деятельность экстремистской организации). Об этом сообщает сегодня, 7 октября, пресс-служба У ФСБ РФ по Алтайскому краю.

mahalla1.ru Молельная комната, иллюстрация

«Прихожанами» были не только жители Барнаула, но и Новосибирска. На собраниях, которые проводились еженедельно, с соблюдением конспирации, мужчина пропагандировал идеологию и ценности международной экстремистской религиозной организации. «При внушении основ «Джамаат Таблиц» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) он позиционировал их как единственно верное учение», — это выяснилось в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Задержать организатора удалось по итогам спецоперации, которая проводилась одновременно по четырем адресам возможного нахождения гражданина. В настоящее время находится в одном из следственных изоляторов края.