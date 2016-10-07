Якутск, 7 октября, 2016, 08:09 — ИА Регнум. 708 жителей Якутии уже изъявили желание получить бесплатно большой земельный участок в республике с момента начала второго этапа реализации закона о дальневосточном гектаре. Такие данные корреспонденту ИА REGNUM предоставили в министерстве имущественных и земельных отношений региона.

республика-саха-якутия.рф Якутия

Читайте также: «Цифровое» неравенство делает платными гектары для якутян?

В том числе 649 заявок на участки подано через федеральную информационную систему, и 59 — в бумажном виде. При этом 112 человек из тех, кто оформлял гектары через сайт, затем аннулировали свои заявки.

Жителей Якутии больше всего интересуют земли в Хангаласском районе республики, в котором находится природный парк «Ленские столбы». Также якутяне претендуют на участки в Мегино-Кангаласском, Намском, Вилюйском, Алданском, Амгинском, Нюрбинском, Чурапчинском, Сунтарском, Усть-Алданском, Верхневилюйском, Ленском, Олекминском, Среднеколымском и Томпонском районе, а также в городском округе Якутск.

Как сообщало ИА REGNUM, якутяне, первыми оформившие заявки, жаловались на то, что сайт НадальнийВосток. рф работает с перебоями, на картах для выбора участков не видно рельефа, а получение гектара усложнено странной бюрократической процедурой. Кроме того, жителям многих населённых пунктов получить землю не позволяет скорость интернета, а для подачи бумажной заявки нужны деньги: чтобы обозначить расположение участка нужно поставить кадастровые метки или сделать межевание.

Читайте также: Якутяне о раздаче гектаров: сбои в системе, плохой сайт и бюрократия