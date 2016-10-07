Москва, 7 октября, 2016, 03:50 — ИА Регнум. По инициативе России в пятницу, 7 октября, состоится встреча Совета Безопасности ООН по ситуации в сирийском Алеппо. Об этом сообщили в постпредстве России при ООН, передаёт телеканал RT.

Freedom House Разрушения в Алеппо

Как уточняется, встреча состоится в 10:00 по местному времени (17:00 мск). На ней планируется обсудить предложение специального посланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры по выводу боевиков «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из восточной части Алеппо.

Как передавало ИА REGNUM, накануне Стаффан де Мистура заявил о перспективе «полного уничтожения» восточного Алеппо до конца декабря. По его словам, если ВВС Сирии продолжат наносить авиаудары по контролируемому террористами городу, тысячи людей либо погибнут, либо окажутся беженцами.

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