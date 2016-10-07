Новосибирск, 7 октября, 2016, 04:52 — ИА Регнум. В Новосибирской области программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, по данным на 1 октября 2016 года, реализована на 73%. И новосибирские чиновники опасаются, что без помощи федерального центра региону просто не справиться. В то же время, федеральное финансирование программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья заканчивается в 2017 году и с 1 января 2018 года помощи региону пока ожидать не приходиться.

Правительство Новосибирской области Без федеральной помощи новосибирцы так и будут жить в аварийном жилье

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Дмитрий Козловский считает, что программу надо не только продлить, но и увеличить.

«Главная цель регионов — достучаться до Москвы, чтобы программа переселения из аварийного жилья работала как можно дольше. По закону 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» эта программа заканчивается 1 января 2018 года. Мы с 2008 по 2012 год по этой программе отремонтировали домов на сумму 7 млрд рублей, из них 3 млрд рублей дала Москва. После 2012 года сделали инвентаризацию. Таких домов у нас еще на 20 млрд рублей: в регионе много домов постройки 1920 — 1945 годов. И самостоятельно Новосибирская область 20 млрд рублей не вытянет при любом раскладе», — заявил Дмитрий Козловский, отметив, что новосибирские парламентарии уже несколько раз обращались и в Госдуму, и в правительство РФ, добиваясь увеличения финансирования программы.

В свою очередь, заместитель председателя «Фонда содействия реформированию ЖКХ» Олег Рурин на круглом столе 6 октября, проходящем в рамках Всероссийского совещания по вопросам ЖКХ, посетовал на несоответствие полномочий, которые имеют муниципальные образования в части реализации программы по переселению из аварийного фонда.

«Только в крупных муниципальных учреждениях есть специалисты с достаточно высоким уровнем компетенции, которые мотивированы на достижение результата. Получается проблема несоответствия возможностей и ответственности на муниципальном уровне», — приводят «Все новости Новосибирской области» слова Рурина, который считает, что муниципалитеты не умеют и не хотят управлять процессом.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Новосибирске с 6 по 7 октября проходит Всероссийское совещание «Эффективное управление жилищно-коммунальным хозяйством в целях создания благоприятных условий проживания». Делиться опытом и искать совместные пути решения в сибирскую столицу приехали представители более 75 регионов России.

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