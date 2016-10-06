Кишинёв, 7 октября, 2016, 01:32 — ИА Регнум. «В Москве не остались незамеченными растиражированные рядом СМИ, в частности «Нью-Йорк таймс», «Вашингтон пост», телеканалами «Эй-Би-Си», «Эн-Би-Си» и «Фокс», высказывания председателя парламента Республики Молдова Андриана Канду, в которых он безапелляционно обвинил Россию во вмешательстве в процесс подготовки предстоящих 30 октября выборов президента Молдавии», — заявила 6 октября на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия СМИ

«По сути, нам досталась практически за все, что происходит в этой стране, в которой налицо кризисное и стрессовое состояние внутриполитической системы», — отметила Захарова.

В МИД РФ эти заявления рассматривают как «спекуляции, абсолютно неуклюжую попытку свалить свои собственные проблемы, проблемы внутреннего развития на Россию». «Возможно, в этом есть какая-то собственная заинтересованность поднять свои рейтинги, «засветиться» на страницах газет и журналов, чем руководствовались при подготовке подобных заявлений. Это сложно себе представить. Возможно, было желание подправить свой имидж, который пошатнулся после того, как эта фамилия, которую я уже сегодня произносила, оказалась в первых строках внесенного в палату представителей Конгресса США проекта резолюции, предусматривающей введение санкций в отношении ряда высокопоставленных лиц Молдавии, осуждающей разгул коррупции в стране и кражу миллиарда долларов из государственной казны», — добавила представитель МИД РФ.

«Что же касается предстоящих в Молдавии выборов, то в Москве надеются, что избирательный процесс будет соответствовать международным стандартам в этой области и не выйдет за рамки правового поля», — подвела итог Захарова.

Отметим, что находящийся с визитом в США спикер молдавского парламента Андриан Канду обвинил Россию во вмешательстве в политику Молдавии в преддверии президентских выборов. По его утверждениям, «русские финансируют молдавские политические партии и их лидеров, а также поддерживают антиправительственные протесты и занимаются пропагандой в СМИ».

Он также возмутился совместными военными учениями российских и приднестровских военных в Приднестровье. В заключение Канду заявил, что Молдавия нуждается в «стабильности независимо от результатов выборов и нужно сводить к минимуму влияние «так называемых друзей».

Визит Канду в Вашингтон проходит на фоне внесения в Конгресс США резолюции о краже миллиарда долларов из трех молдавских банков. Ее автор конгрессмен Рэнди Уэбер предлагает ввести санкции против некоторых молдавских политиков и чиновников, которые могут быть причастными к «краже века», а также ограничить помощь Молдове, пока у власти в стране находятся коррупционеры. Среди этих чиновников фигурирует и Андриан Канду.