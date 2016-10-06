Франсуа Олланд хотел бы видеть Хиллари Клинтон следующим президентом США
Париж, 7 октября, 2016, 01:24 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд рассчитывает на победу Хиллари Клинтон на президентских выборах в США. Об этом он заявил 6 октября, выступая с речью в Париже, передаёт агентство Reuters.
«Кто бы ни одержал победу на выборах в Соединённых Штатах, мы всё же надеемся, что это будет она, а не он. Тут даже не из кого выбирать», — заявил Олланд, выступая с речью в Париже.
По сообщению агентства, во время своего выступления Франсуа Олланд заявил, что Европейскому союзу следует наращивать свою обороноспособность вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США.
Напомним, президентские выборы в Соединённых Штатах назначены на 8 ноября 2016 года.
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