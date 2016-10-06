Рига, 7 октября, 2016, 01:23 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM Плакаты в руках митингующих против доски пособнику Гитлера Маннергейму в Петербурге

Интересные связи действующих властей Латвии, самым ярким представителем которых является «политический гомосексуалист», то есть официально и публично заявивший о своей гомосексуальности в момент нахождения на должности глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, фиксируют аналитики OSTKRAFT.

Аналитический центр OSTKRAFT обратил внимание на Арнольда Бабриса, бывшего высокопоставленного сотрудника Бюро по защите Конституции — ведущей спецслужбы Латвии, где он отвечал за экономическую безопасность. Ныне он является председателем правления АО Brivais Vilnis — крупного местного производителя рыбной продукции. Также является совладельцем компании Iecavnieks — самого крупного в Латвии производителя нерафинированного растительного масла. С 2001 г. по 2014 г. работал главой правления компании Biodegviela — самого крупного производителя спирта в Латвии. В частности, Арнольд Бабрис заявил, что действия властей Латвии противоречат интересам жителей страны.

Это выступление прямо касается одного из ярких теоретиков и проводников антироссийской политики, создателя чёрного списка общественных, культурных и политических деятелей из России, коим запрещён въезд в Латвию, — Эдгара Ринкевича, с октября 2011 года — главы МИД Латвии. При этом сравнительно молодой министр бьет рекорд по длительности пребывания на посту главы внешнеполитического ведомства страны. В чем секрет такого ведомственного долголетия и каких карьерных высот хочет достичь Ринкевич? Министр в своих высказываниях позиционирует себя как друга вице-президента США Джо Байдена. Характерно, что вице-президент США Джо Байден в ходе визита в Латвию заявил, что Барак Обама поручил американской дипломатической службе способствовать защите прав геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров во всем мире.

Эксперты обратили внимание, что черный список действует странным образом. Так, с «частным визитом» Латвию беспрепятственно посещал известный своими «патриотическими» высказываниями и одновременно действиями по прославлению гитлеровского союзника Маннергейма министр культуры России Владимир Мединский. Ринкевич также не воспользовался своим правом запретить въезд в Латвию занимавшему в то время должность главы «Российских железных дорог» Владимиру Якунину, который прибыл на празднование дня рождения тогдашнего руководителя Латвийской железной дороги Угиса Магониса. А этим летом в Латвии отдыхал заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович.