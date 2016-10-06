Хартум, 7 октября, 2016, 01:06 — ИА Регнум. Представитель Судана назвал «необоснованной фабрикацией» расследование Amnesty International о применении властями страны химического оружия в провинции Дарфур, сообщает Associated Press 7 октября.

Судан

Заместитель председателя правящей партии «Национальный конгресс» Махмуд Хамид сообщил журналистам, что расследование направлено на «подрыв авторитета» страны и президента Омара Башира.

Он также напомнил, что заявления о нарушениях прав человека «в прошлом уже использовались в качестве предлога для нападения на Судан».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября заместитель Генсека ООН по миротворческим операциям Эрве Ладсус заявил об «отсутствии доказательств» фактов применения химического оружия в Судане. Однако причиной отсутствия доказательств является то, что ОЗХО и международные наблюдатели не имеют доступа в район Дарфур — соответственно, не могут проверить подлинность сообщений правозащитников Amnesty International о газовых атаках против мирных жителей за последние восемь месяцев.