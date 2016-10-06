Хельсинки, 7 октября, 2016, 00:58 — ИА Регнум. Министерство обороны Финляндии заявило о нарушении воздушного пространства страны российским истребителем Су-27, передаёт телеканал Yle.

Флаг Финляндии

Сообщается, что предполагаемый инцидент произошёл во второй половине дня 6 октября к югу от портового города Порвоо. Как заявили в министерстве, российский самолёт российский самолёт находился на территории Финляндии в течении минуты, пролетев за это время 13 километров на расстоянии километра вдоль границы страны.

В ведомстве утверждают, что истребитель был распознан как российский финским самолётом. В настоящее время пограничная служба ведёт расследование инцидента.

На заявление властей Финляндии уже отреагировали в Минобороны России, сообщив, что самолёт Су-27 ВКС России «совершал плановый учебно-тренировочный полёт над нейтральными водами Финского залива», который «проходил по строго установленному маршруту».

«Во время полёта самолет от маршрута не отклонялся, что подтверждается данными объективного контроля», — подчеркнули в российском ведомстве.