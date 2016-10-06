Берн, 7 октября, 2016, 00:48 — ИА Регнум.



Андрей Колеров. Натюрморт. 2002

Бедность, безработица, увольнение… Являются ли подобные неурядицы критерием неблагополучия человека? Казалось бы, ответ очевиден. Социальный отчет об исследованиях благосостояния граждан Швейцарии за 2016 год, проведенных профессором Домиником Джоем, показывает, что большинство его сограждан довольны своей жизнью. Но ученый предупреждает, что в этом вопросе людям не всегда можно верить, потому что существует определенное социальное давление: в западном обществе не принято признаваться в том, что не чувствуешь себя счастливым.

Существуют различные показатели счастья, говорит профессор. И в каждом случае есть свои способы измерения его количества. Если говорить о мировосприятии, об ощущении себя в окружающем мире, то можно спросить у человека: как ему живется в своей оболочке, счастлив ли он в ней? Другое дело, если попытаться измерить, является ли человек «хорошим гражданином». Имеет ли он хорошую работу, общественные отношения, каков его статус в обществе, каковы его политические взгляды? То есть здесь важно понять, сумел ли человек вписаться в жизнь той местности, где он живет.

В народе говорят, что деньги не приносят счастья. Может, это так и есть. Но исследования показывают обратное — деньги все же вносят свой вклад в копилку счастья, по крайней мере, до определенного момента. Без повседневных забот, связанных с финансовыми проблемами, проще чувствовать себя счастливым. Даже можно чувствовать себя хозяином своей судьбы.

Если продолжить развивать тему «хорошего гражданина», то, как правило, у него бывает активная жизненная позиция. Чем выше себя ценит человек — тем больший эффект имеют его общественные действия. Это стимулирует человека участвовать во многих акциях протеста или митингах, где он демонстрирует и отстаивает свою позицию. Напротив, если человек оказывается не в очень благополучном положении, то он считает, что от него ничего в этой жизни не зависит, никто не будет учитывать его мнение, за него все решают другие, то такой человек деградирует все больше. То же самое происходит и на работе. Чем ниже по социальной лестнице вы находитесь, тем меньше вам есть, что вложить в общественную жизнь.

Исследования показали, что люди считают семейную жизнь, брак и рождение детей только временным счастьем. Хотя и здесь существуют разные точки зрения. Сама по себе встреча с любимым человеком — это счастье. Потом существует период, когда все хорошо. Вступление в брак, медовый месяц… Хорошо известно, что это не может длиться всю жизнь. Точно так же рождение ребенка. Когда он рождается, это радостный момент. Но потом начинаются трудности, на плечи родителей ложится груз ответственности. Изменениями, которые происходят в семейной жизни, очень трудно становится управлять.

«По нашим исследованиям, — говорит профессор, — женатые люди в целом более счастливы, чем одинокие. Наступление счастья откладывается до тех пор, пока дети не покинут своих родителей. Пожилые люди после 60, в 70, 80 лет счастливы, когда дети приходят к ним в гости, они общаются, обмениваются подарками. Это очень важно. Это повышает удовлетворенность жизнью. Иными словами, положительные стороны семейной жизни могут быть отодвинуты во времени».

Также исследование показало, что женщины в браке менее счастливы, чем мужчины. Причины этого были проанализированы особо. Женщине приходится в семье больше жертвовать собой, чем мужчине. Ей нужно отступать от своих амбиций в профессиональной сфере, вести дом, рожать детей, поступаться своим свободным временем в большей степени, чем мужчине, если речь идет о традиционной семье. К этому привел весь ход эволюции человеческих отношений. Здесь речь не идет о биологической разнице, а о том, что такое положение вещей продолжается в семейной паре на протяжении всей жизни, и поэтому угнетает женщину. Хотя некоторым людям удается справиться с подобными проблемами, победить ситуацию, а те, кто пожертвовал своей карьерой, чувствуют себя впоследствии несчастными, упустившими что-то важное в жизни.

Общественные науки имеют во все времена одни и те же повторяющиеся проблемы. Человек, отвечая на вопрос, говорит: «Конечно, это очевидно». Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Это правда. Но, как показывают исследования швейцарских ученых, здоровья и богатства далеко не всегда бывает достаточно для счастья. Есть точка зрения, что материальные условия в современном обществе будут играть все меньшую роль. Для человека все важнее становится самовыражение. Появился даже новый термин — постматериализм.

Но это дело далекого будущего. А пока еще внешний вид важнее содержания. И встречают, и провожают по одежке. То, что человек может иметь материальные ресурсы, деньги, комфорт и удобство, в настоящее время является наиболее важным для него, чтобы чувствовать себя счастливым, заключают швейцарские ученые.

По исследованиям группы Доминика Джоя, самыми несчастными считают себя люди в возрастной группе от 35 до 44 лет. Анализ показал, что это поколение чувствует себя менее комфортно, чем другие, независимо от социального статуса. Это связано с тем, что люди этой возрастной категории вынуждены разрываться между работой и детьми. Он должны бороться, чтобы обеспечить все свои семейные нужды и положение в обществе. Это, как правило, еще и возраст разводов, разладов, постоянного стресса. К тому же это то поколение, которое ощутило в полную силу экономический кризис 1994—1995 годов. Они тогда только заканчивали учебу и должны были интегрироваться в рынок труда.

Эпоха, в которую им пришлось жить, принципиально отличается от эпохи зрелости их родителей, относящихся к поколению «беби-бумеров». Тогда была благоприятная экономическая ситуация, безработица в Швейцарии отсутствовала, то были времена всеобщей занятости. Для авторов исследования было очень важно сравнить ощущения счастья в жизненных циклах разных поколений. Швейцарские старики и молодежь оказались гораздо счастливее людей среднего возраста.

Швейцарские ученые пошли по стопам английских. Им удалось доказать известную истину, что представления о счастье навязаны обществом потребителей. Счастье — это удовлетворение человеческого эгоизма. Все, что этому мешает, делает человека несчастным. Интересно, они сами-то смогли правильно оценить выводы, к которым пришли, или для них эта опция уже недоступна?

Использованы материалы 24heures.ch.