Вашингтон, 7 октября, 2016, 00:45 — ИА Регнум. Хакерская группа Fancy Bears опубликовала новые документы об употреблении спортсменами запрещённых препаратов, из которых следует, что за 2015 год более 200 атлетов США получили разрешение на применение допинга в «терапевтических целях» (TUE), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На этот раз хакеры обнародовали переписку американских спортивных чиновников с научным руководителем Антидопингового агентства США (USADA) Мэттом Федоруком, из которой следует, что за год американские спортсмены получили 583 разрешения на приём запрещённых препаратов — многим атлетам было разрешено употребление более одного типа запрещённых веществ.

Наибольшее количество разрешений было выдано велосипедистам — 102, легкоатлетам — 68, триатлонистам — 58, пловцам — 42, а также в лыжных видах спорта — 37.

В списке спортсменов, получивших TUE, оказались, в частности, золотые призёры Паралимийских игр в Рио-де-Жанейро, члены женской сборной США по баскетболу Абигейл Данкин и Дженнифер Полст, а также член мужской паралимпийской сборной США по футболу Сет Джан. Фигурируют в списке и бывшие игроки мужской паралимпийской сборной США по баскетболу Мэтт Лесперанс и Уилл Уоллер.

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