Берлин, 7 октября, 2016, 00:24 — ИА Регнум.



Кукрыниксы. В комитете восемнадцати. 1963

«Почти незаметно для мировой общественности президент России Владимир Путин разрывает важные соглашения по ядерному оружию. Этот шаг Путина знаменует исторический перелом. Путин расторг одно из важнейших соглашений о ядерном оружии, но мир этого практически не заметил», — пишет газета Die Zeit.

Страх ядерной войны существует пока только в памяти старшего поколения. Но отсутствие осведомленности о риске само по себе является большой проблемой. Потому что отказ Путина от российско-американского соглашения по утилизации плутония вновь ставит вопрос о возможности ядерной войны. В конце 2001 года президент США Джордж Буш в одностороннем порядке расторг договор по системам ПРО. С этого момента недоверие между основными ядерными державами росло. Сегодня Путин демонстрирует свое одностороннее желание начать новый виток гонки ядерных вооружений.

На таких соглашениях, как сделка по плутонию, держалась вся архитектура европейского миропорядка. Разрядка 1970-х стала возможна только потому, что ядерные державы, пошли на ряд соглашений, чтобы избежать риска случайной или преднамеренной ядерной эскалации. Никогда прежде ни Джордж Буш, ни Владимир Путин не пересматривали эти договоренности. Мир и Европа полагалась на то, что США и Россия сокращают свои невообразимые ядерные арсеналы, которых хватит для многократного взаимного уничтожения. Но этим мечтам, похоже, пришел конец. В своем эксклаве в Европе — Калининграде — Россия разместила ракеты малой дальности, на которые могут быть установлены ядерные боеголовки. Диапазон поражения ракет «Искандеров» в таком случае будет в формате ракет среднего радиуса действия, что запрещено Договором о РСМД 1987 года, на котором основывается безопасность Европы. И это серьезный вызов, ведь российская военная доктрина не исключает применения ядерного оружия в случае войны, предостерегает газета.