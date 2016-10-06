Москва, 7 октября, 2016, 00:15 — ИА Регнум. Министр земледелия и продовольствия Болгарии Десислава Танева и министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв обсудили возможности болгарских предприятий, заинтересованных в поставках своей продукции в Россию, пройти предварительное одобрение. Как сообщает пресс-служба Министерства земледелия Болгарии, переговоры состоялись 6 октября в рамках Международной агропромышленной выставки «Золотая осень-2016» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Болгарский перец

«Для нас очень важно, чтобы болгарские предприятия имели необходимые сертификаты для экспорта товаров в Россию», — сказала Десислава Танева, отметив, что таким образом перед болгарскими производителями «не будет стоять препятствий для начала поставок после отмены российского эмбарго».

По её словам, на сегодняшний день 27 предприятий республики проявляют интерес к экспорту своей продукции в Россию. Им следует пройти все процедуры, пока ещё действуют ответные российские санкции, подчеркнула болгарский министр.

Со своей стороны Александр Ткачёв, как сообщает пресс-служба болгарского ведомства, заверил, что процедура одобрения может быть начата в 2017 году. Ожидается, что в следующем году российские инспекторы посетят Болгарское агентство по безопасности пищевых продуктов и предприятия, которые намерены экспортировать свою продукцию.

В ходе встречи также был обсуждён запрет на импорт продукции растительного происхождения с фитосанитарными сертификатами, выданными Болгарским агентством по безопасности пищевых продуктов, который в настоящее время затрагивает главным образом производителей лекарственных трав в республике. Стороны договорились, что в октябре группа экспертов агентства посетит Минсельхоз России, где они пройдут обучение работе с электронной системой, которая контролирует продукты растительного происхождения, поступающие в Россию.

«Два органа должны найти решение и возможность электронного отслеживания экспортируемых фитосанитарных продуктов. Если лицо решило фальсифицировать их, подобно случаю, имевшему место в прошлом году, электронная система будет отслеживать документы и проверять их подлинность», — отметила болгарский министр.

Сообщается, что стороны «выразили желание развивать дальнейшее сотрудничество в области сельского хозяйства и продовольствия и в больше мере использовать имеющиеся возможности для развития современного и ориентированного на экспорт сельского хозяйства».

Как сообщало ИА REGNUM, сельхозпроизводители Болгарии несут серьёзные убытки в связи с присоединением страны к санкциям Евросоюза в отношении России и ответного российского эмбарго. Министр земледелия Болгарии Десислава Танева сообщала, что только за первый год действия взаимных санкций потери сельского хозяйства в республике превысили 80 млн левов (более 40 млн евро). Наиболее значительные убытки понёс молочный сектор, производители овощей и фруктов, а также мясной и перерабатывающий секторы.

Несмотря на это МИД Болгарии последовательно выступает за сохранение санкционных мер, называя их «единственным инструментом, которым располагает Европа», чтобы сдерживать «российскую агрессию».

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов многократно выражал надежду, что руководство Евросоюза снимет санкции против России, но в тоже время подчёркивал, что официальная София продолжит придерживаться линии Брюсселя в данном вопросе, поскольку «европейская и болгарская позиции — это одно и то же».