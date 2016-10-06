Донецк, 7 октября, 2016, 00:15 — ИА Регнум. В Донбассе продолжаются активные боевые действия, в частности на Донецком направлении зафиксировано применение танков, ствольной артиллерии и минометов. Об этом 6 октября сообщают пресс-служба Минобороны Украины, Народные милиции ДНР и ЛНР, передает ИА REGNUM.

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Заместитель командующего оперативным командованием Народной милицией ДНР Эдуард Басурин сообщил, что за сутки подразделения ВСУ 130 раз обстреляли позиции армии ДНР.

«Всего за прошедшие сутки украинские силовики 130 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения 117 раз», — рассказал Басурин.

По его словам, украинские войска выпустили по позициям ДНР в Ясиноватой 16 танковых снарядов, 62 мины калибра 82 и 120 мм, восемь раз применили 122-мм артиллерию. При этом 23 мины калибра 82 и 120 мм были выпущены по территории аэропорта Донецка и селам Веселое и Спартак (под Донецком).

Басурин отметил, что войска ДНР в Трудовском (под Донецком) украинские силовики обстреляли из минометов (выпустили восемь мин калибра 120 мм), а в Горловке, Зайцево и Пантелеймоновке — из гранатометов и стрелкового оружия.

«В ходе артиллерийского огня украинских солдат погиб один военнослужащий армии ДНР», — уточнил Басурин.

Он сообщил, что ВСУ перебросили в пос. Андреевка под Волновахой вагон с артиллерийскими снарядами и две цистерны с топливом. Выявлены огневые позиции двух минометов калибра 120-мм в Авдеевке, а в Артемовск прибыло шесть украинских танков и четыре 122-мм САУ «Гвоздика». «Наша разведка продолжает выявлять факты нахождения запрещенного вооружения ВСУ в зоне «АТО» у линии соприкосновения. В Андреевку Волновахского района (17 км от фронта) на железнодорожную станцию Карань установлено прибытие двух цистерн с дизельным топливом и бензином, а также одного вагона с артиллерийскими боеприпасами», — сказал Басурин.

Военный добавил, что вблизи села Петровское (под Донецком) украинские войска начали устанавливать минно-взрывные заграждения. «Нашей разведкой установлено, что на рубеже Богдановка — Петровское инженерными подразделениями 30-й бригады ВСУ производится оборудование минно-взрывных заграждений в том месте, где должно было произойти разведение сторон в соответствии с рамочными договоренностями», — рассказал Басурин.

Он также обвинил сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в сговоре с украинскими военными. «По данным источника в штабе 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ, между командованием этой бригады и отдельными наблюдателями СММ имеется сговор, в соответствии с которым представители ОБСЕ закрывают глаза на обстрелы ВСУ», — считает Басурин.

Кроме того, 6 октября спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что на одном из военных полигонов ЛНР успешно прошли тактические учения Народной милиции. Он считает, что республиканские войска должны в любой момент быть готовыми «перейти в контрнаступление с занятием выгодных рубежей».

«В ходе учений подразделения отрабатывали форсирование водной преграды с последующим занятием нового плацдарма для дальнейшего развития наступления и вводом в бой резервов… На занятиях отрабатывались действия по отражению учебной атаки вероятного противника, который вклинился в оборону, и переход в контратаку», — сказал Марочко.

Он добавил, что в ближайшее время будут проведены танковые ночные стрельбы, а следующим этапом учений будет удержание позиций, занятых подразделениями Народной милиции ЛНР, и отражение контратаки противника. «В учениях принимают участие две бригады, которые выделили свои отдельные батальонно-тактические группы. Кроме того, участвует отдельный танковый батальон. Учения прошли на оценку «хорошо». Бойцы и командиры выполнили поставленные задачи», — подчеркнул Марочко.

По его словам, вчера пятеро солдат ВСУ подорвались при разминировании собственных минных полей. «Вследствие отсутствия карт минных полей и не согласованности действий инженерных подразделений 28-й бригады ВСУ, в результате подрыва на противопехотной мине тяжело ранены двое военнослужащих бригады в районе н.п. Счастье. Также установлено, что в ходе проведения работ по разминированию участка местности в районе н.п. Петровка военнослужащими инженерно-саперного подразделения 2-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады в результате подрыва на «растяжке» получили ранения трое военнослужащих ВСУ», — сказал Марочко.

Он также проинформировал, что командиры ВСУ скрывают от вышестоящего руководства факты, связанные с дезертирством. «Трое военнослужащих 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Валуйское Станично-Луганского района самовольно покинули расположение части, забрав с собой автоматы Калашникова и боекомплект к ним. Командованием бригады проводится внутреннее разбирательство, организованы поиски военнослужащих. При этом информация о происшествии тщательно скрывается от вышестоящего руководства», — подытожил Марочко.

В свою очередь, 6 октября спикер Минобороны Украины по вопросам «АТО», полковник Александр Мотузяник заявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий «один украинский военнослужащий погиб, один — получил ранения, один — получил контузию».

По его словам, на Луганском направлении несколько расширилась география боевых действий. В частности, ВС ЛНР перебросили дополнительные силы в Славяносербск и «обстреляли ближайшие украинские позиции из минометов и танка». Противник открывал огонь в Станице Луганской, Попаснянском районе, а на участке фронта Новоалександровка — Новозвановка — применялись минометы и БМП (выпущено более 50 минометных мин).

Он сообщил, что в Песках (граничит с аэропортом Донецка, Донецкое направление) «возобновились активные боевые действия». «Противник совершил два мощных минометных обстрела наших позиций… Также традиционно очень неспокойно в авдеевский промзоне, где вражеские обстрелы продолжались почти три часа», — уточнил Мотузяник.

Полковник отметил, что на Мариупольском направлении ВС ДНР обстреливали позиции ВСУ по всему фронту — в Марьинке, Тарамчуке, Старогнатовке и на участке фронта Павлополь — Широкино. Кроме легкого вооружения, ДНР один раз применяла 82-мм миномет.

На Днепропетровщине более 1 тыс. десантников-резервистов проходят обучение в условиях, максимально приближенных к боевым. «Бойцы тренировались брать под охрану города и совершили марш с боевой техникой, преодолев водную преграду. Также десантники высадились с вертолета и уничтожили силы условного противника. Десантников поддерживали авиация и артиллерия», — сказал Мотузяник.

Также на Киевщине артиллерийские подразделения НГУ начали боевые стрельбы из гаубиц Д-30, а в учебном центре Национальной академии НГУ курсанты-автомобилисты и оружейники завершили двухдневный полевой выход со стрельбами.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября источник в Народной милиции ДНР рассказал, что ночью под обстрел ВСУ попали позиции республиканской армии в Ясиноватой (промзона), Зайцево (под Горловкой), Трудовском Волновахского района и Веселом (севернее Донецка). При этом по войскам ДНР в Ясиноватой противник вел огонь из РСЗО, артиллерии калибра 122 мм, минометов и танковых орудий (16 снарядов).

Напомним, 6 октября в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали начать отвод военных сил и средств вблизи села Петровское (Донетчина) 7 октября, а 9 октября в районе Станицы Луганской (Луганщина).