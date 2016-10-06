Вашингтон, 7 октября, 2016, 00:01 — ИА Регнум. На полигоне Тонопа в американском штате Невада ВВС США и Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) провели испытания двух модификаций атомной бомбы B61, сообщает пресс-служба НУЯБ.

Dave Bezaire Макет атомной бомбы B61 в Музее авиации и космонавтики Pima в Туссоне, штат Аризона

С двух стратегических бомбардировщиков-«невидимок» B-2A Spirit были сброшены боезаряды B61−7 и B61−11. Бомбы не оснащались ядерными боеголовками, испытания проводились с целью уточнения параметров полета, точности и надежности этих боеприпасов, а также других неназванных параметров.

Стратегические бомбардировщики B-2A Spirit построены с использованием технологии радиопоглощающих покрытий и малозаметных аэродинамических форм и считаются почти невидимыми для радиолокационных станций противника. Самолеты, каждый из которых стоит $2 млрд, способны преодолеть до 18 тыс. км и входят в состав американской ядерной триады.

Напомним, в США было объявлено о запуске программы модернизации ядерных авиабомб В61. Согласно сообщениям НУЯБ, эти работы находятся уже в стадии, предшествующей серийному производству новых атомных управляемых авиабомб свободного падения B61−12, которое планируется начать в 2020 году.